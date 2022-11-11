Мосгорсуд признал законным выдворение блогера Некоглая в Молдавию

Фото: vk.com/nekogow

Некоглай

Московский городской суд признал законным решение о депортации видеоблогера Некоглая в Молдавию, передает РЕН ТВ. В ходе судебного заседания молодой человек извинился за содеянное и попросил, чтобы его отправили в Кишинев как можно раньше. Ранее он подавал апелляционную жалобу по этому делу.

Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь, — сказал блогер на суде, выступая по видеосвязи.

Позднее в Сети появилось отдельное видео, в котором Некоглай принес извинения за снятую пародию на военного в окопе. Он признался, что ему стыдно и что сам бы он не выжил, оказавшись на месте того солдата.

Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен российский боец, попавший под атаку Вооруженных сил Украины. На кадрах лежащий в траншее солдат успевает поймать и отбросить сразу несколько гранат, сброшенных на него с квадрокоптера. После этого Некоглай снял для TikTok пародию и сопроводил свой ролик музыкой.

Ролик посмотрела глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Она назвала блогера «выродком», посчитав, что тиктокер поглумился над подвигом российского военнослужащего.

Днем 9 ноября Некоглай был задержан полицией через сутки после публикации ролика. Пресненский суд Москвы решил депортировать Некоглая из России. Кроме того, его оштрафовали на пять тысяч рублей по статье «Нарушение миграционного законодательства».