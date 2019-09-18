https://static.news.ru/photo/0aa5dcb2-da28-11e9-b4a2-fa163e074e61_660.jpg Алексей Иванов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до 9 декабря бывшему заместителю главы Пенсионного фонда России Алексею Иванову. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Постановление районного суда оставлено без изменения. Его обжаловал другой фигурант того же дела Копейкин. Сам Иванов жалоб не подавал, — сказали News.ru в пресс-службе суда.

Решение об продлении ареста принял 5 сентября Басманный суд. Он оставил под стражей Иванова и директора департамента ПФР по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексея Копейкинуа Он, по версии следствия, был посредником в даче взятки бывшему заместителю главы ПФР.

Иванова задержали 10 июля. Он подозревается по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Копейкин признал в суде вину в посредничестве при даче взятки и просил о домашнем аресте, его адвокаты предлагали залог в четыре миллиона рублей.