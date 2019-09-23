https://static.news.ru/photo/b2bdb33c-ddef-11e9-8e4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд не стал снимать арест с денежных средств на банковском счёте Фонда борьбы с коррупцией. До этого Басманный суд 19 августа 2019 года запретил организации пользоваться и распоряжаться деньгами до 3 февраля 2020-го.

Жалоба на решение первой инстанции рассматривалась 23 сентября, сообщает пресс-служба Мосгорсуда. В части ареста имущества сотрудников ФБК — Бирюкова, Волкова, Гимади, Замятина, Рубанова — стороны не обжаловали.

Ранее News.ru сообщал, что директора ФБК Ивана Жданова задержали столичные полицейские в сентябре 2019 года. Кроме того, в офисах фонда прошли обыски — в Москве, Петербурге, Самаре и Уфе. Их причиной стали подозрения в подготовке «бюллетеней для вброса» на выборах в Мосгордуму.

Также известно, что мэрия Москвы согласовала заявку незарегистрированной Либертарианской партии России на митинг в поддержку фигурантов московского дела. Он пройдёт на проспекте Сахарова 28 сентября с 15:00 до 17:00.

Московское дело — это ряд уголовных дел в отношении граждан, задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. Большинство из них обвиняются в участии в массовых беспорядках, однако некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

В защиту фигурантов московского дела выступили более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Они заявили, что у них вызвал удивление отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность одного из фигурантов дела Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых по московскому делу.