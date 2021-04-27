Мосгорсуд наложил запрет на часть действий ФБК

https://static.news.ru/photo/53a470b2-a741-11eb-b7aa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд своим решением наложил запрет на определённые действия сотрудников ФБК и ФЗПГ (признаны в РФ иноагентами). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Судьёй Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определённых действий в отношении некоммерческих организаций «ФБК», «ФЗПГ», — говорится в сообщении.

В суде также добавили, что перечень запретов не приводится, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме. Там уточнили, что определение не подлежит публикации.

Копии определения направляются судом в адрес сторон, — дополняется в сообщении.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной.

Уже спустя десять дней, 26 апреля, прокуратура Москвы приостановила деятельность Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом), а также штабов оппозиционера Алексея Навального до решения по иску об экстремизме. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов.