Мосгорсуд приговорил экс-судью к девяти годам тюрьмы и штрафу в 78 млн

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд вынес приговор бывшей судье Елене Кондрат по обвинению в посредничестве при даче взятки коллеге, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ей назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 77,9 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд признал Елену Кондрат виновной <...> и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, то есть в размере 77 964 000 рублей, — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, Кондрат лишили права занимать должности в государственных структурах, судебной системе и правоохранительных органах в течение пяти лет.

По данным следствия, осенью 2020 года Елена Кондрат предлагала коллеге за $50 тысяч вынести решение в пользу ряда физических и юридических лиц по делу о субсидиарной ответственности. Сама Елена Кондрат не признала вину, настаивая, что в ее отношении совершили провокацию.

Ранее суд огласил приговор основателю Group-IB Илье Сачкову по делу о государственной измене. Прокурор в прениях сторон просил приговорить Сачкова к 18 годам колонии, защита настаивала на полном оправдании. В итоге бизнесмену назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы.