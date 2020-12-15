Мосгорсуд планирует огласить приговор Карине Цуркан 29 декабря

https://static.news.ru/photo/1e92eebc-3ee1-11eb-a6b7-fa163e074e61_660.jpg Карина Цуркан Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Мосгорсуд намерен огласить приговор бывшему члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, которую обвиняют в шпионаже, 29 декабря, следует из сообщения пресс-службы суда.

Приговор Цуркан, обвиняемой по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), будет оглашён 29 декабря, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Некоторое время назад стало известно, что государственный обвинитель запросил для Цуркан 18 лет колонии строгого режима.

Из обвинения следует, что Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. Так, следствие считает, что Цуркан с 16 августа 2004 года была привлечена Службой информации и безопасности Республики Молдова к конфиденциальному сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла.

Сама Цуркан все обвинения отвергает. По её словам, она никогда не видела документ, о котором идёт речь. Она связывает своё преследование с попыткой сместить её с должности. Цуркан находится под стражей на протяжении двух лет.

Карину Цуркан задержали сотрудники ФСБ в июне 2018 года. До этого уроженка Молдавии с 2012 года входила в правление «Интер РАО» — полугосударственной компании, управляющей российскими энергетическими активами в СНГ и Европе. Российское гражданство она получила только в 2016 году.

В январе 2020 года, после 1,5 года ареста, Цуркан выпустили из СИЗО, запретив ей общаться со свидетелями, иностранными гражданами, а также пользоваться Интернетом и средствами связи. Генпрокуратура оспаривает смягчение меры пресечения. Дело под грифом «секретно» расследует ФСБ, но детали его не были известны, писал NEWS.ru.