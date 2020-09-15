Мосгорсуд перенёс заседание по делу Фургала

https://static.news.ru/photo/3f164b18-f7fe-11ea-b10d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в организации серии убийств, не успел ознакомиться с материалами уголовного дела. В связи с этим Мосгорсуд отложил заседание.

Об этом сообщает агентство Znak.com, ссылаясь на адвоката Фургала Михаила Карапетяна. По его словам, суд перенёс заседание на 18 сентября, в этот день будет рассмотрена жалоба стороны защиты на продление ареста экс-главе Хабаровского края.

Причиной послужило то, что Фургал не успел ознакомиться с материалами уголовного дела. При этом адвокат не уточнил, каков его объём и сколько в нём томов.

Сергей Фургал был арестован 9 июля 2020 года. Следствие считает, что именно он стал организатором убийства двух бизнесменов и покушения на убийство ещё одного в 2004–2005 годах. Сразу после этого в Хабаровском крае начались масштабные акции протеста против ареста экс-главы региона. Сам Фургал уверен, что его уголовное дело носит политический характер. По его словам, следователи оказывают на него давление, пытаясь заставить признать вину.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат законодательной думы Геннадий Савочкин задержан по подозрению в мошенничестве в Хабаровске. Он входил в узкий круг приближённых бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.