Мосгорсуд отменил решение о штрафе детскому хоспису

https://static.news.ru/photo/d902f034-3dfc-11eb-b8ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мосгорсуд прекратил производство по делу детского хосписа «Дом с маяком», которое было открыто в связи с жалобами на выписывание пациентам большого количества наркотических лекарств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Судья Московского городского суда, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу в виду малозначительности правонарушения, - заявил источник.

Руководитель хосписа Лида Мониава рассказывала не только о жалобах из-за лекарств. Она сообщила, что после проверки учреждение обвинили в недобросовестном ведении журналов учёта наркотических веществ. Речь шла, в частности, о том, что журналы не были пронумерованы, прошнурованы, также не были заверены подписью руководителя и печатью организации. Мониава сообщала и о других вменявшихся хоспису нарушениях.

В итоге в минувший четверг благотворительное учреждение было оштрафовано Зюзинский районным судом на 200 тысяч рублей, наказание было назначено по статье "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ". По запросу Генпрокуратуры обстоятельства дела изучила прокуратура Москвы и выявила ряд существенных нарушений при рассмотрении дела Зюзинским судом. На его постановление был подан протест об отмене судебного акта и на прекращение делопроизводства.

Как ранее писал NEWS.ru, представители хосписа просили Зюзинский суд ограничиться предупреждением. Отмечалось, что максимальный штраф по этой статье составлял 400 тысяч рублей, также суд мог обязать хоспис приостановить деятельность на срок до 90 суток.