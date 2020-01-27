Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд отправил на пересмотр дело об аресте замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, обвиняемого в хищении 250 млн рублей. Об этом рассказала адвокат топ-менеджера Мария Корчагина.

Мосгорсуд отменил постановления о продлении срока ареста до 29 февраля в отношении Владимира Александрова, Александра Сливко, Дины Кибец и Татьяны Давыдовой и вернул материалы в Басманный суд для нового рассмотрения, — цитирует её «Интерфакс».

Ранее суд взял под стражу Владимира Александрова. Его подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, ущерб от действий задержанных исчисляется 250 млн рублей. Им вменяют махинации при заключении контрактов на оказание юридических услуг сторонними компаниями, несмотря на то, что в «Аэрофлоте» работают несколько десятков штатных юристов. Обвиняемые настаивают на своей невиновности, писал NEWS.ru.

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