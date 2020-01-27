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В Крыму могут появиться аналог Колизея и Парк Чудес, в котором будут собраны лучшие аттракционы мира. Проекты планируется создать в Белогорском районе полуострова.

Как рассказал РИА Новости директор парка львов «Тайган» и частного зоопарка «Сказка» Олег Зубков, в Колизее будут проводиться эстрадно-концертные программы. Кроме того, под Евпаторией он намерен построить зоопарк «Солнышко». Проекты...