Мосгорсуд отменил приговор американцу по делу экс-помощницы Дворковича

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский городской суд

Мосгорсуд отменил приговор американцу Джину (Евгению) Спектору, получившему четыре года колонии за посредничество при даче взятки экс-помощнице председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, сообщает «Интерфакс». Суд отправил вердикт на новое рассмотрение.

Приговор Спектору отменен, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции в ином составе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной фигурант дела — Анастасия Алексеева, посредником которой в получении взятки в размере 4 млн рублей был Спектор. Эта сумма была передана ей в виде поездки на отдых на новогодние каникулы в 2016 году в Таиланд и на майские праздники в Доминиканскую Республику. В обоих случаях билеты и путёвки стоили по 2 млн рублей.

Известно, что Спектор — изобретатель, запатентовавший в РФ лекарство от онкозаболеваний. Алексеева на момент передачи денег была помощницей экс-зампреда правительства Аркадия Дворковича, отмечали адвокаты гражданина США.

Ранее Дворкович покинул пост председателя фонда «Сколково», который занимал с 2018 года. Он сосредоточится на развитии образовательных проектов.