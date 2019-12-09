https://static.news.ru/photo/e7019fbc-1a69-11ea-9e08-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Московский городской суд отменил решение Басманного суда об аресте активов бывшего министра Михаила Абызова. Об этом 9 декабря журналистам сообщил адвокат экс-чиновника Сергей Дрозд.

Отмечается, что Мосгорсуд принял сторону защиты и согласился с доводами о незаконности ареста имущества Абызова на общую сумму, превышающую 1 млрд рублей. Активы бывшего министра включают в себя ценные бумаги, недвижимость и денежные средства в размере более 13 млн евро.

Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова, — приводит ТАСС слова адвоката.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову до 25 января 2020 года.

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.