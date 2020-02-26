https://static.news.ru/photo/7920feca-5899-11ea-8829-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о продлении экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову срока содержания под стражей и отклонил жалобу его защиты.

В СИЗО бывший министр останется до 26 марта, сообщает ТАСС.

Абызова задержали и поместили под стражу в марте 2019 года. Он обвиняется в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Ранее NEWS.ru писал, что суд повторно арестовал активы экс-министра на сумму свыше 1 млрд рублей. Ранее арест был отменён из-за процессуальных нарушений.