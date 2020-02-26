Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о продлении экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову срока содержания под стражей и отклонил жалобу его защиты.
В СИЗО бывший министр останется до 26 марта,
Абызова задержали и поместили под стражу в марте 2019 года. Он обвиняется в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и отмывании денежных средств в особо крупном размере.
Ранее NEWS.ru писал, что суд повторно арестовал активы экс-министра на сумму свыше 1 млрд рублей. Ранее арест был отменён из-за процессуальных нарушений.
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