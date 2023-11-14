Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста Блиновской Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты 918 млн рублей налогов, передает ТАСС из зала суда. Блиновская пробудет под домашним арестом до 26 января 2024 года.

Жалобу защиты Блиновской оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения, — огласила решение судья.

В октябре Замоскворецкий суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца, до января следующего года, срок меры пресечения блогеру. 27 апреля инфлюэнсера задержали при попытке покинуть Россию. С собой у нее были авиабилеты для вылета в другую страну.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и о легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества. Позднее мужу подозреваемой Алексею Блиновскому суд запретил определенные действия, он обвиняется в пособничестве уклонению от уплаты налогов.

Ранее Елена Блиновская обвинила систему противовоздушной обороны в нарушении работы датчика, который отслеживает ее нахождение под домашним арестом. Таким образом блогер объяснила то, что Федеральная служба исполнения наказаний зарегистрировала несколько десятков случаев нарушения ею меры пресечения.