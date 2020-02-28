https://static.news.ru/photo/d002ab8c-5a45-11ea-be0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд оставил в силе пять штрафов правозащитного центра «Мемориал» и Международного «Мемориала» за несоблюдение законов об иностранных агентах.

В пресс-службе ««Мемориала»» заявили, что судья Васильев отклонил апелляции на пять решений Тверского районного суда. Юрист правозащитного центра Марина Агальцова подчеркнула, что решения вступили в силу и «Мемориал» должен заплатить 1,1 млн рублей штрафа.

В настоящий момент в отношении Международного «Мемориала» и правозащитного центра «Мемориал» рассмотрено 26 из 28 составленных протоколов. Сумма выписанных штрафов составляет 4,7 млн рублей. Правозащитники заявили, что деньги на оплату штрафов уже собраны, сообщает «Интерфакс».

По закону об «иностранных агентах» интернет ресурсы ««Мемориала»» и вся его мультимедийная продукция должна быть промаркирована словами «иностранный агент», однако на сайте правозащитной организации Роскомнадзор неоднократно выявлял отсутствие такой надписи.