Мосгорсуд отказался выпустить участников «Нового величия» на свободу

https://static.news.ru/photo/ec796e46-6ed5-11ea-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский городской суд признал законным продление до конца лета 2020 года меры пресечения участникам организации «Новое величие». Четыре фигуранта содержатся в следственном изоляторе, ещё трое — под домашним арестом.

Апелляционная коллегия признала решение Люблинского суда Москвы о продлении меры пресечения законным, — цитирует сообщение инстанции РИА Новости.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб стороне защиты. Юристы предложили освободить всех обвиняемых и ограничиться «запретом определённых действий» (один из видов меры пресечения).

Фигурантов обвиняют в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, молодые люди хотели совершить в РФ переворот и захватить власть.

В ходе разбирательств по делу арестовали Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова, Руслана Костыленкова. Анну Павликову, Марию Дубовик, Максима Рощина отправили под домашний арест. Ещё один подозреваемый — Сергей Гаврилов — смог сбежать за границу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Московский городской суд признал законным условный срок, который московский студент Егор Жуков получил за «призывы к экстремизму» на своём YouTube-канале.