Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене Сафронова

https://static.news.ru/photo/8a25c06a-f73c-11ea-a15a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продление ареста до декабря советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, которого обвиняют в государственной измене, Мосгорсуд признал законным.

Оставить без изменений постановление Лефортовского районного суда Москвы, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — огласила решение судья Евгения Жигалева.

Заседание проходило в закрытом от публики и прессы режиме из-за секретности сведений, которые содержатся в деле. При этом слушателей до оглашения постановления допустили. Сам Сафронов находился в специальной зоне для обвиняемых в зале суда — «аквариуме» — в бодром расположении духа.

Он продемонстрировал прессе и друзьям, пришедшим его поддержать, свой бицепс. До этого бывший журналист рассказывал, что в изоляторе много времени уделяет спорту. После демонстрации спортивных достижений Сафронова публику попросили покинуть зал, передаёт РИА Новости.

Советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина задержали 7 июля. В тот же день Лефортовский суд Москвы поместил Сафронова в СИЗО. Арест уже продлевали на три месяца в начале сентября. Согласно данным ФСБ, бывшему журналисту и советнику Рогозина вменяется передача секретных данных о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО.

Как заявляли адвокаты Сафронова, следователи подозревают его в работе на Чехию с 2012 года. Речь идёт о передаче в корыстных целях информации о поставках вооружения африканским странам. При этом отмечается, что конечным получателем шпионских данных является Вашингтон. Сам Сафронов при этом вину признавать отказался.

В Роскосмосе, комментируя его задержание, подчеркнули, что оно никак не связано с его деятельностью в госкорпорации, ведь до работы на Рогозина журналист работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте». Там он писал материалы на военную и космическую тематику. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заверил также, что задержание Сафронова не связано и с его журналистской деятельностью.

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