Мосгорсуд оставил в СИЗО Гершковича Мосгорсуд признал продление ареста корреспонденту WSJ Гершковичу законным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эван Гершкович

Мосгорсуд признал законным продление ареста корреспонденту московского бюро The Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, передает ТАСС. Журналист останется в СИЗО до конца осени. Заседание прошло в закрытом режиме, так как в деле содержатся секретные материалы.

Суд рассмотрел апелляцию защиты Гершковича на решение продлить ему срок содержания под стражей и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу адвокатов обвиняемого — без удовлетворения, — говорится в решении суда.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, мужчина собирал информацию о деятельности одного из предприятий, входящих в российский оборонно-промышленный комплекс. В конце августа Лефортовский суд принял решение продлить Гершковичу срок содержания под стражей на три месяца. Он останется в СИЗО до конца ноября.

Ранее Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Гершковичу. Отмечалось, что жалоба была возвращена в суд первой инстанции в связи с процессуальными нарушениями. О каких именно нарушениях идет речь, в суде не пояснили.