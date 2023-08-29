Мосгорсуд оставил Стрелкова за решеткой Суд признал законным арест Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Игорь Стрелков

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Мосгорсуд отклонил апелляцию его адвокатов по делу по обвинению в публичных призывах к экстремизму.

Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — огласила решение судья.

В свою очередь RTVI пишет, что Стрелков заявил, что считает себя невиновным, а также рассказал о своем самочувствии в СИЗО, охарактеризовав его как как «средней паршивости».

Я не считаю себя виновным, соответственно я не вижу даже формальной причины скрываться от следствия и суда, — приводит его слова корреспондент.

Также бывший министр обороны ДНР прокомментировал необходимость исследовать материалы дела.

Я расценил работу своих коллег как халтуру. Поэтому исследовать что-либо в этой халтуре не вижу необходимости, — заявил он.

Экс-главе минобороны ДНР предъявляют обвинение по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ в связи с призывами к экстремизму через интернет, и ему грозит до пяти лет лишения свободы.

О задержании Стрелкова стало известно утром 21 июля. Мещанский суд Москвы позднее вынес решение об аресте экс-главы Минобороны ДНР до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать вину в суде.