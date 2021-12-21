Мосгорсуд оставил ректора «Шанинки» Зуева в СИЗО

Мосгорсуд оставил ректора «Шанинки», директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева под стражей. Таким образом суд отклонил жалобу адвокатов на продление его ареста, сообщил адвокат ректора Дмитрий Кравченко, передаёт ТАСС. Ректора обвиняют в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования.

Суд рассмотрел жалобу защиты Зуева на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей и постановил решение суда первой инстанции оставить в силе, а жалобу адвокатов — оставить без удовлетворения, — сказал адвокат.

Как сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи, который регулярно навещает учёного в следственном изоляторе, сотрудники медсанчасти СИЗО «Матросская Тишина» не могут гарантировать жизнь и здоровье Зуева во время его пребывания в изоляторе.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила Зуева и выяснила, что ему необходимо «постоянное медикаментозное лечение и контроль». Она обратилась к следствию и прокуратуре с просьбой смягчить меру пресечения ректору «Шанинки».

О том, что оснований для содержания Зуева под стражей нет, заявил и президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ. В связи с этим адвокаты Зуева подали в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции ходатайство о его освобождении и апелляцию на решение продлить ему срок содержания под стражей.