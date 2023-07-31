Мосгорсуд оставил под арестом авторов спектакля «Финист — Ясный сокол»

Фото: t.me/moscowcourts

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук

Мосгорсуд оставил в силе арест авторам спектакля «Финист — Ясный сокол» Евгении Беркович и Светлане Петрийчук, передает Telegram-канал Sota. Защита требовала смягчить меру пресечения и указывала на то, что на протяжении последних двух месяцев ареста в СИЗО следствие не предприняло никаких действий по опросу свидетелей и сотрудников театра, где было представлено драматургическое произведение. Беркович заявляла, что для нее является пыткой невозможность видеть своих детей и престарелых родственников.

То, что сейчас происходит, для детей можно называть как «медленное убивание». Судью это не впечатлило. Следователь Полещук никого не опросил, не сходил в наш театр. Что же он попросил у судьи Пахомовой? Он сказал, что мы должны еще два месяца посидеть в СИЗО, чтобы он опросил актрис спектакля. Так и не сделал. Мы не просто в тюрьме, мы находимся в более тяжких условиях, чем в колонии, — заявила Беркович.

Адвокат Ксения Карпинская заявляла во время суда, что следователь специально назначает большое количество экспертиз для продления ареста Беркович и Петрийчук. Режиссер и автор спектакля находятся под арестом с 5 мая.

Также Карпинская в ходе заседания заявила, что сторона защиты обратилась с заявлением возбудить уголовное дело против автора экспертизы по пьесе «Финист — Ясный сокол» — заведующего лабораторией деструктологии МГЛУ Романа Силантьева. В его экспертизе она нашла антисемитские высказывания.

На прошлом заседании суда адвокат Сергей Бадамшин представил ответ Российского официального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ о том, что «деструктологическая экспертиза», на которую опирается обвинение, не может быть доказательством. Он пояснил, что деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла и не может соответствовать основополагающему принципу судебно-экспертной деятельности.