https://static.news.ru/photo/1cccd4f6-d94a-11e9-a150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский городской суд оставил под стражей гражданина РФ Константина Антонца, обвиняемого в государственной измене.

Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — постановила судья.

Константин Антонец вместе со своей супругой Антониной Зиминой работал в Балтийском центре диалога культур. Затем она стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

Зимина и Антонец проходят по статье УК «Госизмена». Вину они не признают и считают, что обвинения сфабрикованы. Подробности уголовного дела силовики не разглашают в связи с наличием в нём грифа «секретно».

Как ранее писал News.ru, 29 августа Мосгорсуд продлил содержание в СИЗО эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонине Зиминой, обвиняемой в госизмене.