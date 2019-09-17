Московский городской суд оставил под стражей гражданина РФ Константина Антонца, обвиняемого в государственной измене.
Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — постановила судья.
Константин Антонец вместе со своей супругой Антониной Зиминой работал в Балтийском центре диалога культур. Затем она стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Зимина и Антонец проходят по статье УК «Госизмена». Вину они не признают и считают, что обвинения сфабрикованы. Подробности уголовного дела силовики не разглашают в связи с наличием в нём грифа «секретно».
Как ранее писал News.ru, 29 августа Мосгорсуд продлил содержание в СИЗО эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонине Зиминой, обвиняемой в госизмене.