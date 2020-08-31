Мосгорсуд не смог отобрать присяжных по делу сестёр Хачатурян

https://static.news.ru/photo/234b2b2c-eb80-11ea-9143-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отбор коллегии присяжных в Мосгорсуде по делу сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, отложили до 5 октября. Об этом сообщил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.

Не смогли отобрать присяжных с первого раза. Отложили отбор на 5 октября, — цитирует его ТАСС.

Липцер добавил, что девушки сами пожелали участвовать в отборе присяжных. При этом они не смогли явиться в суд из-за того, что заразились COVID-2019.

В июле 2018 года в Москве был убит Михаил Хачатурян. В содеянном признались его собственные дочери — Кристина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать: «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время дела сестёр переданы в московские суды для рассмотрения по существу.

Ранее NEWS.ru писал, что родственники Хачатуряна хотят максимально жёсткого наказания для сестёр. Они также не верят в невменяемость младшей из девушек, несмотря на результаты экспертизы. По их словам, Мария — самая хитрая из троих сестёр и всегда понимает, что делает.