Мосгорсуд не выпустил Шабутдинова из СИЗО Мосгорсуд оставил обвиняемого в мошенничестве блогера Шабутдинова под стражей

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Аяз Шабутдинов

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. На заседании стало известно, что ему вменяется уже не 73, а 75 эпизодов мошенничества, передает РЕН ТВ.

Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — объявила решение судья.

Шабутдинова считают причастным к десяткам эпизодов совершенного организованной группой мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бизнес-тренер продавал курсы, которые, по его словам, способствуют старту успешного бизнеса. Сам блогер вину не признает.

В начале апреля Таганский суд Москвы наложил арест на автомобиль, имущество и банковские счета Шабутдинова. До этого в его деле появились еще восемь новых эпизодов. Новые материалы приобщили к делу 22 января. Заявители отмечали, что потратили на образовательные курсы от 150 до 350 тысяч рублей, но ничему не научились. В феврале обвиняемому продлили арест на два месяца.

Депутат Александр Демин ранее заявил, что закон о рекламе нуждается в поправке, которая приравняет продвижение блогерами информационных продуктов к рекламе медикаментов. По словам парламентария, подобным предпринимателям необходимо запретить приписывать себе ложные заслуги.