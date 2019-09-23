https://static.news.ru/photo/96000ca2-ddec-11e9-9849-fa163e074e61_660.jpg Владислав Синица Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Рассмотрение апелляции на приговор блогеру Владиславу Синице назначено на 15 октября в Мосгорсуде. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Назначено на 10:00 15 октября, — сказал пресс-секретарь суда.

Пресненский суд 3 сентября вынес приговор Синице. Его признали виновным в разжигании ненависти и вражды по отношению к социальной группе посредством сети Интернет (пункт «а», ч. 2 ст. 282) и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Поводом для такого решения суда стал пост пользователя Twitter под ником «Макс Стеклов», в котором автор рассуждал о том, что по геоданным можно найти, где живут силовики и их семьи, и расправиться с ними. Сам обвиняемый считает, что его слова были вырваны из контекста и интерпретированы неправильно.

Ранее News.ru рассказывал, как прошло рассмотрение дела Синицы по существу в суде.