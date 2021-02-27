Мосгорсуд: Навальный два месяца прятался от ФСИН после выписки из клиники

https://static.news.ru/photo/a2ef21fc-79fc-11eb-b01e-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Оппозиционер Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники Charité «более 30 дней» скрывался от уголовно-исполнительной инспекции Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), утверждается в апелляционном постановлении Мосгорсуда на замену срока.

С документом ознакомился ТАСС. В постановлении говорится, что Навальный после прохождения лечения не уведомлял о перемене своего места жительства на протяжении двух месяцев, «то есть более 30 дней», оговорённых законом. Отмечается, что это обстоятельство является достаточным основанием для замены оппозиционеру условного срока на реальный.

Приведённые стороной защиты доводы о продолжавшемся лечении осуждённого в период после выписки суд считает несостоятельными, поскольку амбулаторное лечение не освобождает осуждённого от обязанности самостоятельно и своевременно информировать уголовно-исправительную инспекцию о месте нахождения и о причинах, препятствующих явке на регистрацию в строго установленные инспекцией дни, — гласит текст постановления.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.

Ранее стало известно, что Навального этапировали во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2. Наказание в ИК-2 отбывал активист Константин Котов, который был осуждён за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий, писал NEWS.ru.