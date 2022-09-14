Профсоюз журналистов и работников СМИ ликвидировали Мосгорсуд ликвидировал профсоюз журналистов и работников СМИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский городской суд по иску прокуратуры столицы ликвидировал профсоюз журналистов и работников СМИ, передает РИА Новости со ссылкой на источник в суде. Ранее межрегиональную общественную организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Исковые требование удовлетворены, — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что в ходе прокурорской проверки в организации были выявлены грубые нарушения. Кроме того, по словам прокурора, члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, в том числе в поддержку журналиста Ивана Сафронова.

По данным «Ведомостей», 4 июля по ходатайству прокуратуры работа профсоюза была приостановлена в связи с возбуждением в отношении него административного дела о дискредитации ВС РФ. Претензии правоохранителей были связаны с «размещением на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР».

Согласно информации, размещенной на сайте профсоюза, организация зарегистрирована Минюстом России в конце 2017 года. Также указывается, что она является членом Европейской федерации журналистов (EFJ) и насчитывает более 600 участников.

Ранее советнику главы Роскосмоса, бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову вынесли приговор по делу о госизмене. На закрытом заседании журналист был осужден на 22 года лишения свободы. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.