Мосгорсуд ликвидировал Центр Сахарова

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Московский городской суд ликвидировал Сахаровский центр (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает корреспондент Business FM. Таким образом суд удовлетворил соответствующий иск Министерства юстиции России.

Суд постановил исковые требования ГУ Минюста РФ по Москве о ликвидации удовлетворить в полном объеме. <...> Решение является основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц, — заявила в ходе оглашения решения судья.

Минюст обратился в суд с требованием ликвидировать Сахаровский центр в июле 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что основаниями для иска стали три нарушения. Во-первых, Сахаровский центр, вопреки уставу, действовал не только на территории Москвы, но и в других городах России. Во-вторых, авторы YouTube-канала организации не маркировали публикации с предупреждением об иноагентстве. В-третьих, учредительные документы организации не соответствовали действующему законодательству.

26 января власти Москвы расторгли договор аренды с Сахаровским центром на все помещения. Решение было принято столичным департаментом городского имущества на основании закона об иностранных агентах, согласно которому Сахаровский центр не имеет право получать безвозмездную помощь от государства. Помещения были переданы организации в 1993 и 1996 годах.