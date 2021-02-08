Мосгорсуд эвакуировали перед рассмотрением дела главреда «Медиазоны»

https://static.news.ru/photo/7cb56a54-6a03-11eb-9bd6-96000091f725_660.jpg Фото: Фото пресс-службы Тверского суда

В здании Московского городского суда, где должно состояться рассмотрение апелляции на арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, объявили эвакуацию.

Из помещений на улицу выводят всех посетителей и сотрудников, передаёт корреспондент NEWS.ru. Причина произошедшего в настоящий момент неизвестна.

Сегодня в Мосгорсуде должны рассмотреть апелляции на арест главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова и бывшей преподавательницы Высшей школы экономики Анны Велликок.

Смирнова задержали 30 января, накануне акции в поддержку политика Алексея Навального. Полиция увезла его в отделение прямо с прогулки с маленьким сыном. В полиции Смирнов пробыл почти весь день, на него составили протокол о повторном нарушении порядка проведения митинга за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Причиной для задержания стал ретвит Смирновым поста с шуткой о его сходстве с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Последний был изображён на обложке видео штаба Навального.

3 февраля главреда «Медиазоны» арестовали и приговорили к 25 суткам заключения. Сейчас Смирнов находится в Центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово, где размещены более 800 человек, арестованных за участие в несанкционированных акциях. Защита обжаловала арест Смирнова.

4 февраля Союз журналистов России обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить обоснованность привлечения Смирнова к административной ответственности в связи с вопросами, возникшими к действиям сотрудников полиции. Однако ответа от ведомств пока не последовало.

В Сети ранее появились фотографии из переполненных камер в спецприёмнике. В МВД заявили, что они «не являются объективным отражением ситуации с арестованными», писал NEWS.ru.