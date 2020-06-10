Мосгоризбирком опроверг сообщения о принуждении голосовать дистанционно

https://static.news.ru/photo/74c44452-ab20-11ea-bc0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: cikrf.ru

Жителей Москвы никто не заставляет подавать заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Как сообщает РИА Новости, таким образом председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы принуждении граждан к электронному голосованию. По его мнению, такая информация — фейковая.

Заявлений от граждан к нам в комиссию о том, что их кто-то побуждает обратиться с заявлением на дистанционное электронное голосование, у нас в комиссии ни одного нет, — цитирует его агентство.

Более того, по его словам, в 2019 году перед выборами в Мосгордуму были обращения с вопросом, почему округа не могут участвовать в дистанционном голосовании. В этом году заявки на участие в дистанционном электронном голосовании подали уже 400 тысяч москвичей.

Как писал NEWS.ru, голосование по поправкам пройдёт 1 июля. Дистанционное голосование будет организовано в Москве и Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии 4 июня.