https://static.news.ru/photo/0d5e2a84-c035-11e9-b3df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Необходимо, чтобы жизненно важные препараты для больных детей предоставлялись государством. Мосгордума уже работает в этом направлении, заявил глава комитета столичного парламента по здравоохранению Дмитрий Морозов, комментируя преследование очередной матери ребёнка за заказ незарегистрированного в РФ лекарства по почте.

Если складывается такая ситуация, что лекарства необходимы, нужно чтобы не мамочки в интернете их заказывали, а чтобы государство эту ситуацию контролировало и обеспечивало, — цитирует Морозова « Москва 24 ».

Депутат пояснил, что Мосгордума обсуждала данную проблему с кабмином.

Вышли на решение, что по незарегистрированным лекарственным препаратам с подачи специалистов правительство пока будет эти препараты закупать, чтобы у мамочек не было такой необходимости, — сообщил парламентарий.

Также Дмитрий Морозов добавил, что Мосгордума в осеннюю сессию планирует «ещё раз отработать этот вопрос».

Как писал News.ru, ранее директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила об уголовном деле о контрабанде наркотиков, которое завели сотрудники таможенной службы на женщину, которая для больного эпилепсией сына заказала из-за рубежа запрещённый в РФ препарат фризиум.

Позднее в СК заявили, что в их производстве такого дела нет.