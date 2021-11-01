В Москве могут отменить нештрафуемый порог скорости

Мосгордума рассмотрит инициативу депутата партии «Яблоко» Дарьи Бесединой о радикальном ужесточении наказания водителей, превышающих скорость. Поправками к КоАП предлагается снизить так называемый нештрафуемый порог с 20 км/ч до 5 км/ч, а к нарушителям применять административный арест и штрафы до 20 тысяч рублей. Схожая система наказания содержится в проекте нового КоАП, но направлена на самых злостных лихачей, пишет «Коммерсант».

1 ноября комиссия Мосгордумы по законодательству рассмотрела проект поправок к КоАП. Беседина предлагает отказаться от существующего так называемого нештрафуемого порога в 20 км/ч и штрафовать за превышение в 5–10 км/ч на 500 рублей, при 10–20 км/ч — на тысячу рублей. Если водитель превысил лимит на 20–40 км/ч — он будет оштрафован на 2,5 тысячи рублей вместо нынешних 500 рублей.

За скорость на 40–60 км/ч выше «знаковой» накажут обязательными работами до 35 часов или штрафом в 10 тысяч рублей (вместо штрафа от одной до полутора тысяч рублей). При превышении на 60–80 км/ч лихача ждут до 60 часов обязательных работ или штраф в размере 15–20 тысяч рублей с лишением прав (сейчас штраф составляет от двух до двух с половиной тысяч). А при превышении более чем на 80 км/ч предлагается ввести административный арест до 15 суток с лишением прав. Также предлагается исключить право уплаты с дисконтом любых штрафов за превышение скорости.

Беседина заявила, что действующая в РФ система штрафов вместе с нештрафуемым порогом неэффективна и «издевательски мала». При этом она приводит в пример Данию, где после ужесточения штрафов в 2012 году резко сократилась аварийность. До этого за отмену нештрафуемого порога в разное время выступали ГИБДД и мэрия, но решение так и не было принято.

Начальник управления охраны общественного порядка столичной полиции Алексей Диокин заявил, что до отмены порога нужно «привести в соответствие улично-дорожную сеть». Депутат Мосгордумы Павел Тарасов заявил, что нештрафуемый порог позволяет избежать лишних постановлений при невольном превышении скорости, когда знаки на дорогах меняются слишком часто.

Комиссия по законодательству рекомендовала рассмотреть законопроект Бесединой на пленарном заседании Мосгордумы. Если депутаты поддержат инициативу, то её направят на рассмотрение Госдумы. Замглавы дептранса Москвы Андрей Корнеев заявил, что ведомство поддерживает законопроект «концептуально», но лимит следует поднять с пяти до 10 км/ч, а самой Бесединой следовало бы обратиться в Минюст, где готовится проект нового КоАП.

В Минюсте заявили, что документ не предусматривает повышения штрафов за превышение скорости, однако изменения в этой части всё-таки планируются. Наказания будут предусмотрены за превышение на 20–40 км/ч, на 40–60 км/ч, свыше 60 км/ч и за повторное превышение более чем на 40 км/ч. Кроме того, МВД предложило поднять максимальный штраф за превышение на 60–80 км/ч с двух с половиной до пяти тысяч рублей.

Ранее разработчики камер автоматической фиксации выступили за возвращение практики наказания водителей за превышение средней скорости на конкретных участках дорог. Они считают это действенной мерой в борьбе с ДТП. Юристы заявили, что в КоАП до сих пор нет нормы, на основании которой водителей можно штрафовать за превышение средней скорости на подконтрольном камере участке. При этом даже поправки в КоАП не гарантируют полной легализации такой меры.