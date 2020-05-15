Мосгаз сообщил о возобновлении очного приёма граждан

Пресс-служба Мосгаза сообщила о планах возобновить очный приём граждан с 15 июня 2020 года. Работа компании будет осуществляться в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.
Представители организации также отметили, что перед открытием провели дезинфекцию помещений и уборку. Всех сотрудников снабдили медицинскими масками и перчатками, а также дезинфицирующими средствами,
Жители столицы смогут осуществить приём и выдачу документов по вопросам подключения к газовым сетям, которые находятся в компетенции Мосгаза, через службу «Одно окно».
Как информировал NEWS.ru, в Минздраве ранее сообщили о неправильном понимании снятия мер изоляции.
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