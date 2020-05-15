Мосгаз сообщил о возобновлении очного приёма граждан

https://static.news.ru/photo/3b16879c-ae31-11ea-98f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos-gaz.ru

Пресс-служба Мосгаза сообщила о планах возобновить очный приём граждан с 15 июня 2020 года. Работа компании будет осуществляться в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

Представители организации также отметили, что перед открытием провели дезинфекцию помещений и уборку. Всех сотрудников снабдили медицинскими масками и перчатками, а также дезинфицирующими средствами, пишет РИА Новости.

Жители столицы смогут осуществить приём и выдачу документов по вопросам подключения к газовым сетям, которые находятся в компетенции Мосгаза, через службу «Одно окно».

Как информировал NEWS.ru, в Минздраве ранее сообщили о неправильном понимании снятия мер изоляции.