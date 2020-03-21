https://static.news.ru/photo/7caf53ec-6b50-11ea-862f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты «Мосгаза» в связи с распространением коронавируса и указом мэра Москвы Сергея Собянина о режиме повышенной готовности перешли на специальный режим работы.

Бригады управления аварийно-восстановительных работ обеспечены всеми необходимыми медицинскими изделиями, чтобы свести к минимуму риск заражения, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

По словам гендиректора «Мосгаза» Гасана Гасангаджиева, число выезжающих по заявкам сотрудников было максимально сокращено, всем выданы перчатки, медицинские маски и дезинфекторы.

Также в офисах компании регулярно проводятся уборки и обеззараживание воздуха.

Как ранее писал NEWS.ru, по данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России более 36 тысяч человек находятся под медицинским контролем из-за коронавируса. С начала года их было более 82 тысяч.