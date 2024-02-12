«Мосэнергосбыт» повесил на жителя Подмосковья 8 млн рублей долга Baza: «Мосэнергосбыт» по ошибке начислил жителю Подмосковья 8 млн рублей долга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Мосэнергосбыт» по ошибке начислила жителю Подмосковья 8 млн рублей долга, передает Telegram-канал Baza. По его данным, документы свидетельствуют о том, что мужчина всегда вовремя оплачивал электроэнергию и даже заплатил за несколько месяцев вперед.

Как стало известно каналу, в конце ноября 2023 года мужчина уехал со своего дачного участка в Рузском районе. Перед отъездом он заплатил за электричество за три месяца вперед. Однако зайдя в личный кабинет 29 декабря, он обнаружил, что расход составляет более чем 500 киловатт. Мужчина решил, что это ошибка и отправил фото счетчиков через свой аккаунт, чтобы устранить баг, но ему не ответили.

По данным канала, позже владелец дачи получил предупреждение о невыплатах и квитанцию на 2700 рублей. После этого он снова зашел в личный кабинет и увидел там долг в 8 млн рублей, при этом связаться с компанией у него не получилось. Как пишет канал, в Сети появились сообщения о том, что мужчина не единственный, на кого «повесили» миллионные задолженности.

Ранее доцент Государственного университета просвещения Михаил Лавров рассказал, что установка новых многотарифных счетчиков, а также использование специальных насадок для водопроводных кранов позволит сэкономить на оплате счетов за оказание ЖКУ. Он также посоветовал обратить внимание на качество работы управляющих компаний. В частности, россияне могут отказаться от оплаты несуществующих элементов ремонта или эксплуатации дома.