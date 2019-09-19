https://static.news.ru/photo/c0290fbe-db13-11e9-b6b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Отопительный сезон в Москве начнётся с даты, определённой правительством Москвы в зависимости от указанных в законодательстве погодных условий.

Как рассказали РБК в пресс-службе Мосэнерго, решение о подаче отопления примут, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не поднимется выше 8 градусов по Цельсию, как установлено федеральным законодательством.

News.ru ранее писал о том, что москвичей предупредили о суровых погодных условиях, ожидающих их в воскресенье, 22 сентября. Сильные порывы ветра при температуре около 6–7 градусов создадут ощущение, что на улице «пронзительно холодно», как выразилась специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Также в выходные в Москве может пойти снег.