Отопительный сезон в Москве начнётся с даты, определённой правительством Москвы в зависимости от указанных в законодательстве погодных условий.
Как рассказали
News.ru ранее писал о том, что москвичей предупредили о суровых погодных условиях, ожидающих их в воскресенье, 22 сентября. Сильные порывы ветра при температуре около 6–7 градусов создадут ощущение, что на улице «пронзительно холодно», как выразилась специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Также в выходные в Москве может пойти снег.