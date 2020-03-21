https://static.news.ru/photo/cfabee00-6c0b-11ea-b822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Полина Петренко/ТАСС

Миллионеры из России, имена которых не раскрываются, рассказали журналистам, что многие обеспеченные люди оборудуют в своих домах собственные мини-клиники на фоне угрозы распространения коронавируса.

В частности, представители элит покупают аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), так как COVID-19 может вызвать осложнение в виде пневмонии, пишет издание. По его данным, на такую медтехнику записываются в очередь на несколько месяцев.

Некоторые поставщики медицинского оборудования, как сообщает The Moscow Times, признались , что около 30% аппаратов продавали в последнее время в частные руки.

Кардиолог Ярослав Ашихмин заметил, что без палаты интенсивной терапии, а главное — врача, аппарат ИВЛ мало чем способен помочь.

Наши олигархи никогда не вкладывали средства в местные больницы, потому что они никогда не думали, что им придётся там лечиться. Весьма вероятно, что вскоре их ждёт сюрприз, поскольку зарубежные клиники их не примут, — цитирует издание медика.

Как писал NEWS.ru ранее, главный врач столичной больницы № 40, куда свозят людей с подозрением на коронавирус, рассказал, что для лечения пациентов пока не требуется искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ).