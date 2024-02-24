Моржа Салтана из крымского зоопарка научили качать пресс

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Моржа Салтана из зоопарка Бахчисарайского парка в Крыму научили качать пресс, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. Он пошутил, что животное готовится к сдаче норм ГТО. Вместе с тем Жиленко отметил, что Салтан очень любит показывать публике, чему он научился. Посетители зоопарка в ответ не скупятся на аплодисменты.

Обитатели нашего зоопарка ведут здоровый образ жизни. Морж Салтан готовится к сдаче норм ГТО и уже научился качать пресс. Готов к труду и обороне — вот главный девиз Салтана, — рассказал он.

Салтан является самым крупным моржом из живущих в зоопарках России. Он стал постоянным жителем зоопарка в декабре прошлого года. Для Салтана даже построили специальный бассейн с мощной системой охлаждения.

В Московском зоопарке тем временем произошло другое радостное событие — капибары вновь стали родителями. Это уже третье потомство для Кузьмы и Малой. Первый детеныш в 2022 году был отправлен в Екатеринбург, еще трое пока остаются вместе с семьей — они появились на свет летом прошлого года. Беременность длилась пять месяцев, что соответствует норме у капибар. Особых вмешательств в процесс не потребовалось.