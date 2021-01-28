Морским офицерам разрешат хранить кортики вне сейфов

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Законопроект об упрощённом порядке хранения кортиков для морских офицеров в отставке внесён в Госдуму. Документ позволит таким военнослужащим пожизненно владеть холодным оружием без специального разрешения.

С 2017 года офицеры получали разрешение в Росгвардии и должны были иметь сейф для хранения кортиков. Правоприменительная практика показала чрезмерность такого регулирования. Об этом «Парламентской газете» рассказал депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Новые нормы затронут адмиралов, офицеров и мичманов Военно-морского флота, а также сотрудников ФСБ, ФСО и Росгвардии, имеющих звание морского офицера.

Эти люди много лет прослужили, знают, как обращаться и как обеспечить сохранность кортиков. Дополнительный контроль со стороны Росгвардии ничего, кроме административной и бюрократической нагрузки, не несёт, — отметил депутат.

Получать лицензию и регистрировать кортик в Росгвардии придётся только наследникам владельца оружия. Причём разрешения они будут получать бессрочные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Госдуме намерены рассмотреть возможность повышения минимального возраста для получения разрешения на приобретение оружия до 21 года, сообщил член комитета по безопасности Анатолий Выборный. По его словам, идея с повышением возрастного ценза до 21 года для получения лицензии на оружие является целесообразной. Этот вопрос прорабатывается с экспертами, отметил он.