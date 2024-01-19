«Морпехи и ВДВ»: военэксперт о возможных планах России создать базу в ЦАР Военэксперт Дандыкин: Россия может отправить в ЦАР морпехов и десантников

Фото: МО РФ

Россия направит в Центральноафриканскую Республику десантников и морскую пехоту в случае официального запроса со стороны ЦАР, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он также предположил, что базу ВС России могут разместить на одном из аэродромов республики.

Предположу, что базу могли бы разместить на одном из аэродромов. Думаю, естественно, армейская авиация, прежде всего вертолеты, транспортная авиация, мобильные подразделения — морпехи и ВДВ, как и у американцев — во всех местах базирования за пределами США действует Корпус морской пехоты. Предположу, что ВС России будут обучать местных коллег и обеспечивать безопасность в ЦАР. Регион очень сложный, — добавил Дандыкин.

Накануне о желании властей ЦАР разместить в стране военную базу российских войск объявил советник президента республики Фидель Нгоуандика. Он отметил, что руководство государства уже предоставило для этих целей участок в городе Беренго в 80 км от Банги.

Ранее посол Центральноафриканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза рассказал, что жители страны переходят в православие, поскольку эта религия открывает им глаза. Дипломат добавил, что в Банги планируется открытие нового православного храма. По его словам, власти столицы уже выделили место в центре города для этих целей. Глава диппредставительства ЦАР также отметил, что в стране преподается русский язык и даже есть ресторан русской кухни.