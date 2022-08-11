Морпех ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса

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Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной «Волына») покинул территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), находящийся в плену, попросил прощения у жителей Донбасса. Об этом он рассказал корреспондентам Первого канала. Он добавил, что не хотел, чтобы гибли мирные жители.

Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе, — заявил Волынский.

Ранее он также осудил издевательства украинских военных над российскими военнопленными. По его словам, подобные действия являются военными преступлениями.

Пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов заявил, что военнослужащих Украины готовили к нападению на Донбасс. По его словам, им также говорили о необходимости начать войну с Россией.

Он добавил, что при наступлении в Донбассе обещалась помощь вооружением от западных партнеров Украины. Речь также шла о вводе их войск, если украинская армия «пойдет против России».