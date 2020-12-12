Морозы в Якутии преодолели отметку в минус 50 градусов

https://static.news.ru/photo/90e5505e-3cf7-11eb-bb1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутии установились суровые морозы, в ряде районов столбики термометров опустились ниже отметки в минус 50 градусов, сообщает Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

В частности, наиболее сильные морозы зафиксированы в Верхоянском, Булунском, Горном, Мегино-Кангаласском и Чурапчинском районах Якутии, передаёт ТАСС.

УГМС отмечает, что 13 декабря более чем в 30 населённых пунктах республики морозы достигли отметки в минус 45 градусов и ниже.

В Верхоянске отмечено минус 53 градуса, — сказано в сообщении ведомства.

Верхоянск и Оймякон — два самых холодных места в Северном полушарии Земли. В Оймяконе ранее фиксировались температуры в минус 67 градусов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в какие регионы России в ближайшую неделю придёт аномальное тепло.