Морозы в Якутии преодолели отметку в минус 50 градусов

В Якутии установились суровые морозы, в ряде районов столбики термометров опустились ниже отметки в минус 50 градусов, сообщает Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
В частности, наиболее сильные морозы зафиксированы в Верхоянском, Булунском, Горном, Мегино-Кангаласском и Чурапчинском районах Якутии,
УГМС отмечает, что 13 декабря более чем в 30 населённых пунктах республики морозы достигли отметки в минус 45 градусов и ниже.
В Верхоянске отмечено минус 53 градуса, — сказано в сообщении ведомства.
Верхоянск и Оймякон — два самых холодных места в Северном полушарии Земли. В Оймяконе ранее фиксировались температуры в минус 67 градусов.
Как сообщал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в какие регионы России в ближайшую неделю придёт аномальное тепло.