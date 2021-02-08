Морозы до минус 30 градусов пришли в Центральную Россию

https://static.news.ru/photo/53723cb8-6a93-11eb-bd80-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Температура воздуха в центральных регионах России опускается до минус 30 градусов и ниже. В Москве и соседних областях объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

МЧС в связи с этим перешло на усиленный режим работы, на трассах разворачиваются мобильные пункты обогрева. В палатках, которые вмещают до десяти человек, можно подзарядить телефоны, получить медицинскую помощь, выпить горячий чай, сообщает «Вести.ру».

Из-за гололедицы прогнозируется рост числа ДТП. Также ожидаются коммунальные аварии. В Якутии, Воронеже и под Мурманском уже произошли несколько крупных аварий на тепло- и электросетях, на данный момент они устранены.

В Крыму прогнозируется затруднение работы аэропортов, там, несмотря на плюсовую погоду, объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер до 25 м/с.

В Абакане из-за снегопада временно закрыт аэропорт. Нарушена работа аэропорта в Новокузнецке, там обледенела взлётно-посадочная полоса и задержаны несколько рейсов.

По прогнозам синоптиков, таких аномальных холодов в центральной России не наблюдалось уже десять лет. Врачи рекомендуют жителям столицы одеваться потеплее и надевать под варежки перчатки. Сильные морозы продержатся всю неделю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ближайшие дни в Москве сохранятся сильные морозы. Об этом сообщили в столичном метеобюро.