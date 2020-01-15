Февраль на территории России будет холоднее января, обещают метеорологи. Температура воздуха будет ниже.
Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Это необычно, но, тем не менее, это так. Вот такие у нас предварительные прогнозы, что февраль может быть холоднее, даже заметно холоднее января, — заметил синоптик в интервью РИА Новости.
Несмотря на утверждение, прогноз является предварительным. Метеорологи предполагают, что в феврале может быть и снег, но с прогнозами не торопятся. Они сходятся в одном: суперхолодным последний зимний месяц тоже не будет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики рассказали о приходе климатической весны на европейскую территорию России. Традиционно весна наступает в конце марта.
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