https://static.news.ru/photo/3c070152-3813-11ea-80e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Февраль на территории России будет холоднее января, обещают метеорологи. Температура воздуха будет ниже.

Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Это необычно, но, тем не менее, это так. Вот такие у нас предварительные прогнозы, что февраль может быть холоднее, даже заметно холоднее января, — заметил синоптик в интервью РИА Новости.

Несмотря на утверждение, прогноз является предварительным. Метеорологи предполагают, что в феврале может быть и снег, но с прогнозами не торопятся. Они сходятся в одном: суперхолодным последний зимний месяц тоже не будет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики рассказали о приходе климатической весны на европейскую территорию России. Традиционно весна наступает в конце марта.