Мороз и гололедица ждёт москвичей в выходные

Температура воздуха в Москве и Подмосковье опустится в субботу до -4… -6 градусов. Ночью – до -9… -12. Пойдёт небольшой снег и ожидается гололедица.
Как
Ожидается северо-западный и западный ветер, скорость которого будет не выше 10 метров в секунду. В воскресенье ночью направление ветра сменится на юго-западное и составит 7-12 метров в секунду с порывами до 20 м/с.
В ночные часы в некоторых районах области могут быть снежные заносы и метель. До вечера воскресенья в регионе сохраняется жёлтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и метели. Атмосферное давление – в районе 748 мм ртутного столба.
Скачки атмосферного давления могут доставлять дискомфорт метеозависимым людям. В периоды «барической пилы» кардиологи советуют гипертоникам не забывать носить с собой необходимые препараты. При этом для пациентов с гипотонией лучшим решением будет кружка крепкого чая или кофе, писал ранее NEWS.ru.