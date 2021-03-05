Мороз и гололедица ждёт москвичей в выходные

https://static.news.ru/photo/afe6a288-1672-11eb-890b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве и Подмосковье опустится в субботу до -4… -6 градусов. Ночью – до -9… -12. Пойдёт небольшой снег и ожидается гололедица.

Как сообщил Гидрометцентр России, в московском регионе будет облачно с прояснениями.

Ожидается северо-западный и западный ветер, скорость которого будет не выше 10 метров в секунду. В воскресенье ночью направление ветра сменится на юго-западное и составит 7-12 метров в секунду с порывами до 20 м/с.

В ночные часы в некоторых районах области могут быть снежные заносы и метель. До вечера воскресенья в регионе сохраняется жёлтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и метели. Атмосферное давление – в районе 748 мм ртутного столба.

Скачки атмосферного давления могут доставлять дискомфорт метеозависимым людям. В периоды «барической пилы» кардиологи советуют гипертоникам не забывать носить с собой необходимые препараты. При этом для пациентов с гипотонией лучшим решением будет кружка крепкого чая или кофе, писал ранее NEWS.ru.