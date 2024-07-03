Морковь, свеклу и редис будете собирать ведрами: это точно поможет овощам

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Крайне важным нюансом в выращивании свеклы, корневой петрушки, редьки, моркови, пастернака является прореживание. Это необходимо делать, чтобы растения не затеняли друг друга и правильно формировались.

Сильная загущенность приводит к образованию маленьких и некрасивых корнеплодов. Прореживание стоит проводить в два этапа: первый — после образования двух-трех настоящих листьев, выдерживая расстояние между растениями в четыре-шесть сантиметров; второй — перед началом сбора первых ранних урожаев.

Благодаря этой процедуре плоды будут ровные, большие и красивые. Таким образом растения получат больше света и пространства для хорошего урожая.

В случае с морковью сразу после прореживания почву необходимо разровнять, а оголившиеся корни — прикрыть, чтобы они не привлекали морковную муху. Морковь лучше прореживать дважды: первый раз при появлении трех-четырех настоящих листочков, а второй раз — когда маленькие морковки уже можно будет съесть, передает Telegram-канал «Моя дача».

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