Морковь будет сочной, а свекла — сладкой: особенности посадок в Подмосковье

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Посадка моркови и свеклы в средней полосе требует правильного подхода, иначе урожай может разочаровать. Соблюдая несколько особенностей при посадке семян, вы вырастите отличные корнеплоды даже в Подмосковье.

Эти культуры сеют с конца апреля до середины мая, когда почва прогреется до +5...+8 °C.

Морковь любит рыхлую, песчаную почву без свежей органики — иначе корнеплоды вырастут кривыми. Семена необходимо закапывать на 1–2 см в глубину, с расстоянием между друг дружкой в 3–5 см. Чтобы избежать прореживания, смешайте их с песком или используйте ленту.

Свекла более теплолюбива. Ее сеют чуть позже, в мае, на глубину 2–3 см, с интервалом между семенами 8–10 см. В уходе за свеклой важен хороший полив, особенно в начале роста, иначе корнеплоды будут мелкими и жесткими.

Секрет успеха для роста моркови и свеклы: мульчирование и рыхление после дождей. И тогда сочная морковь и сладкая свекла — гарантированы! Вырастут вкусными даже в Подмосковье.

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