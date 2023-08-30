«Моргни, если нужна помощь»: поклонники поддержали фигуристку Горбачеву Поклонники Горбачевой заявили, что она написала слова раскаяния под диктовку

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Алина Горбачева

Поклонники поддержали 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву, которая сбежала из дома и впоследствии попросила прощения за свой поступок у тренера и родителей. Подписчики назвали ситуацию с наставником и матерью спортсменки пугающей. Они предположили, что пост со словами раскаяния был написан Горбачевой под диктовку старших.

Моргни, если тебе нужна помощь, — отреагировал на слова Горбачевой поклонник Антон Чекуров.

Пользовательница Ольга заявила, что текст с раскаянием фигуристки удручает. Она предположила, что он был написан матерью или тренером фигуристки. Женщина предложила включить в штат детских спортивных школ психологов, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем.

Скажи, пожалуйста, правду. Если над тобой издеваются или истязают, манипулируют, скажи об этом, пожалуйста. Мы очень тебя любим, — написала пользовательница Настасья Витальевна.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что Горбачева могла сбежать из дома после конфликта с тренером ради привлечения внимания к себе. Специалист отметила, что это довольно частая практика для детей, которые не чувствуют поддержки со стороны взрослых. Она предположила, что у фигуристки произошел конфликт с тренером, ведь «беспричинно из дома не сбегают».

Также Дугенцова отметила, что в правоохранительных органах ренее рассматривали версию о желании Горбачевой покончить с собой. Специалист подчеркнула, что к таким размышлениям, как правило, приходят дети в возрасте от семи до 12 лет.

Горбачева пропала без вести 28 августа. К поисковым работам были привлечены кинологи и спасатели, им помогали члены добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы установить обстоятельства исчезновения фигуристки. Сообщалось, что незадолго до пропажи спортсменка поругалась со своим тренером. Горбачеву нашли накануне в одном из торговых центров.