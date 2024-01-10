Моргенштерна оштрафовали за рекламу в Telegram Суд в Москве оштрафовал рэпера Моргенштерна за отсутствие маркировки в рекламе

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Савеловский суд Москвы назначил рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей суда. Поводом для этого послужила публикация рекламы в мессенджере Telegram, которую артист не сопроводил необходимой маркировкой. Отмечается, что рэпер рекламировал сопровождение в получении военного билета «на законных основаниях».

Судом рассмотрен протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов без указания на то, что они созданы иностранным агентом. — NEWS.ru) в отношении А. Т. Моргенштерна. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, — заявили в суде.

По данным Telegram-канала SHOT, внимание Роскомнадзора привлекли восемь публикаций рэпера, не сопровожденных маркировкой в соответствии с законодательством. Позднее Моргенштерн изменил публикации и добавил маркировку.

Как сообщалось ранее, суд оштрафовал блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за отсутствие маркировки об этом статусе в социальных сетях. Сумма взыскания также составила 50 тысяч рублей. Отмечается, что блогер получает штраф за данное правонарушение второй раз.