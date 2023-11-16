Моргенштерна оштрафовали на 40 тысяч рублей Минюст оштрафовал Моргенштерна из-за статуса иноагента

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Алишер Моргенштерн

Российского репера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 40 тысяч рублей, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, он не отправил в Минюст отчетность о своих доходах и расходах, как это обязаны делать иноагенты.



Авторы SHOT отметили, что адвокат рэпера просил Савеловский суд Москвы проявить снисхождение к артисту. Но судья своего решения не изменил.

Telegram-канал Mash также сообщил, что правительство ОАЭ внесло российского исполнителя в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов. По данным канала, через сутки после интервью артиста журналистке Ксении Собчак без объяснения причин был отменен его концерт в клубе Billionaire в Дубае, причиной могли стать признания Моргенштерна в том, что он обходит местные законы и запреты, говорится в сообщении.

Mash сообщает, что отмена выступления артиста в Дубае произошла за несколько часов до его начала, на площадку позвонили из службы безопасности, сам музыкант сослался на плохое самочувствие и высокую температуру. Однако организаторы концертов в разговоре с Mash подтвердили информацию о проблемах с выступлениями. По информации канала, теперь исполнитель может давать лишь частные концерты на территории ОАЭ без анонсов и продажи билетов.