Моргенштерн извинился за «голую» вечеринку Ивлеевой

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Алишер Валиев / Моргенштерн

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) принес свои извинения за «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. Он опубликовал видео в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). По словам исполнителя, проживающего в ОАЭ, он получал приглашение на мероприятие, однако не поехал в Москву.

Моргенштерн назвал себя патриотом России и сообщил, что искренне извиняется от лица всего шоу-бизнеса, а также от лица коллег. Музыкант заявил, что подобные мероприятия недопустимы. Пользователи Сети, оставившие комментарии под постом рэпера, предположили, что его ролик носит юмористический характер, а сам исполнитель читает подготовленный текст.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в московском клубе Mutabor. Телеведущая позвала на закрытую тусовку главных звезд российского шоу-бизнеса. Впоследствии общественники попросили прокуратуру проверить мероприятие, в котором они усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Также их возмутило, что вечеринка прошла во время проведения ВС РФ СВО на Украине.

После резонанса в Сети и реакции общественности гости мероприятия начали активно записывать видеообращения с извинениями. Ивлеева опубликовала в соцсетях 20-минутный ролик. На видео она сообщила, что столкнулась с публичной «отменой» впервые и теперь не знает, как искупить свою вину.